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Приметы и советы

Женщину задержали по факту смертельного ДТП на улице Свободы

Юлия Курганова
Происшествия
Женщину задержали по факту смертельного ДТП на улице Свободы
Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский

37-летнюю москвичку задержали в порядке статьи 91 УПК РФ в качестве подозреваемой по факту смертельного ДТП на улице Свободы, где погибли женщина и ребенок. Соответствующее сообщение поступило в воскресенье, 27 ноября, в прокуратуру Северо-Западного административного округа.

Было возбуждено дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Она предполагает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до семи лет.

Инцидент, о котором идет речь, произошел вечером 27 ноября. На улице Свободы автомобиль не справился с управлением и совершил наезд на пешеходов. От полученных травм погибла женщина. Позже стало известно, что ребенок, пострадавший в ДТП, скончался.

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