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Пострадавший в ДТП на улице Свободы ребенок умер

Александр Афонин
Происшествия
Пострадавший в ДТП на улице Свободы ребенок умер
Фото: Telegram / Прокуратура Москвы
Россия, Москва, улица Свободы Карта всех событий

Ребенок, пострадавший в результате ДТП на улице Свободы, скончался. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы в воскресенье, 27 ноября.

— Ребенок скончался, — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что в районе дома 15/10 по улице Свободы автомобилист не справился с управлением и совершил наезд на пешеходов. От полученных травм погибла женщина. Также пострадали двое детей, их осматривали медики.

Позже стало известно, что наезд был совершен на женщину с двумя детьми, один из них был в коляске. В результате инцидента одного ребенка госпитализировали. Прокуратура Северо-Западного административного округа взяла под контроль уточнение деталей аварии и принятие процессуального решения.

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