Уголовное дело возбудили по факту смертельного ДТП на улице Свободы

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По факту ДТП на улице Свободы, в результате которого погибли женщина и ребенок, возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу Москва в воскресенье, 27 ноября.

Дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Она предполагает наказание в виден принудительных работ на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до семи лет. Обвиняемый также будет лишен права устраиваться на некоторые должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ход расследования дела был взят под контроль столичной прокуратурой.

До этого руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила «ВМ», что автомобилистке, которая насмерть сбила женщину и ребенка на улице Свободы, грозит лишение свободы сроком до семи лет. Ее действия подлежат квалификации по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

Инцидент, о котором идет речь, произошел вечером 27 ноября. На улице Свободы автомобиль не справился с управлением и совершил наезд на пешеходов. От полученных травм погибла женщина. Позже стало известно, что ребенок, пострадавший в ДТП, скончался.