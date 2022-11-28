Фото: Пресс-служба столичной прокуратуры

Россия, Москва, улица Свободы, 15/10 Карта всех событий

По результатам медицинского освидетельствования 37-летняя виновница смертельного ДТП на улице Свободы была под воздействием наркотиков. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в понедельник, 28 ноября.

По ее словам, это обстоятельство меняет квалификацию преступления, в котором обвиняют женщину. Теперь ее действия можно расценить, как «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

Так как такое преступление относится к категории тяжких, по решению прокурора СЗАО уголовное дело было передано для расследования в территориальный орган столичного Следственного комитета.

— В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение в совершении указанного преступления и судом с участием прокурора будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, — рассказала Нефедова.

Теперь виновнице ДТП грозит от 8 до 15 лет лишения свободы, а также трехлетний запрет на занятие определенной деятельностью.

Авария, о которой идет речь, произошла на северо-западе столицы, на улице Свободы в районе дома № 15/10. Автомобиль вылетел на тротуар и сбил женщину с двумя детьми, один из которых был в коляске. Родительница и один ребенок погибли.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что перед тем, как сбить пешеходов, женщина также врезалась в трамвай.