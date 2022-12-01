Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Символическое потепление: синоптик Леус рассказал, когда в Москве исчезнет гололед

Рафаэль Залян

Сюжеты: 

Погода в Москве Эксклюзивы ВМ
Город
Символическое потепление: синоптик Леус рассказал, когда в Москве исчезнет гололед
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

До середины декабря в столичном регионе сохранятся морозы и гололедица на дорогах. Среднесуточные температурные показатели будут колебаться в пределах 11–18 градусов с отрицательными значениями. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, помочь гололедице исчезнуть с улиц столицы способны лишь коммунальные службы, а вот от погоды ожидать «оттепели» не приходится, заметил эксперт:

— Такой синоптической ситуации, при которой в Москву придет волна тепла, которая растопит лед, мы не ожидаем в течение ближайших 15 дней. Это означает, что гололед и лишний снежный покров уберут только коммунальщики. Только в таком случае лед уйдет и больше не будет скользко, а вот от природы милости нам ждать не нужно.

Однако небольшое температурное повышение в Москве и области все же ожидается, добавил собеседник:

— Чисто символическое потепление жителей столичного региона ожидает в конце текущей недели, когда столбики термометров в ночные часы поднимутся до минус 8–11 градусов, а не как сейчас, — до минус 12–14 градусов. В Подмосковье в выходные ночью ожидается незначительное потепление до минус 16–18 градусов, вместо 20-градусного мороза, который мы наблюдаем в последнее время.

А вот дневные показатели в выходные дни увеличатся в Москве всего лишь на один градус: будет не 6–8, а 5–7.

С началом же следующей недели город снова погрузится в холода с морозами и отрицательными значениями, превышающими 15–17 градусов, сказал спикер.

В то же время эксперт уточнил, что столичные заморозки в регионе сохранятся только в начале текущего месяца. По предварительным данным, со второй декады погода вновь будет соответствовать климатической норме.

Метеорологи Москва Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Андрей Житинкин
Андрей Житинкин

Так притягательны Владимира огни

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Антибожье слово антипапы

Елена Гордеева
Елена Гордеева

Клубы объединили пенсионеров

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Арсенал демократии» выметается до сусеков

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Конверт купюр внимания не стоит

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Русский след в модном Доме

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Хорошие подарки к Рождеству

Все мнения
О проекте