Символическое потепление: синоптик Леус рассказал, когда в Москве исчезнет гололед

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

До середины декабря в столичном регионе сохранятся морозы и гололедица на дорогах. Среднесуточные температурные показатели будут колебаться в пределах 11–18 градусов с отрицательными значениями. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, помочь гололедице исчезнуть с улиц столицы способны лишь коммунальные службы, а вот от погоды ожидать «оттепели» не приходится, заметил эксперт:

— Такой синоптической ситуации, при которой в Москву придет волна тепла, которая растопит лед, мы не ожидаем в течение ближайших 15 дней. Это означает, что гололед и лишний снежный покров уберут только коммунальщики. Только в таком случае лед уйдет и больше не будет скользко, а вот от природы милости нам ждать не нужно.

Однако небольшое температурное повышение в Москве и области все же ожидается, добавил собеседник:

— Чисто символическое потепление жителей столичного региона ожидает в конце текущей недели, когда столбики термометров в ночные часы поднимутся до минус 8–11 градусов, а не как сейчас, — до минус 12–14 градусов. В Подмосковье в выходные ночью ожидается незначительное потепление до минус 16–18 градусов, вместо 20-градусного мороза, который мы наблюдаем в последнее время.

А вот дневные показатели в выходные дни увеличатся в Москве всего лишь на один градус: будет не 6–8, а 5–7.

С началом же следующей недели город снова погрузится в холода с морозами и отрицательными значениями, превышающими 15–17 градусов, сказал спикер.

В то же время эксперт уточнил, что столичные заморозки в регионе сохранятся только в начале текущего месяца. По предварительным данным, со второй декады погода вновь будет соответствовать климатической норме.