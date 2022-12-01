Юные москвичи прочитали стихотворения с актерами театров

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В столице завершилась акция «Учим наизусть с актерами театров», в рамках которой примерно тысяча учащихся из 177 образовательных организаций города прочитали стихотворения с актерами театра. Об этом сообщили в пресс-службе Городского методического центра в четверг, 1 декабря.

— Организатор акции «Учим наизусть с актерами театров» — Городской методический центр департамента образования и науки города Москвы. Ее цель — популяризация театрального искусства и повышение интереса школьников к чтению и изучению поэтических произведений, — сказал директор методического центра Андрей Зинин.

В акции приняли участие студенты и педагоги из Театрального института имени Бориса Щукина, Российского института театрального искусства (ГИТИС), Московского государственного института культуры и других заведений. Всего было представлено 800 номеров.

Вместе с ними на сцене выступили народные артисты России Юлия Рутберг, Иван Агапов, Александр Клюквин и другие. Кроме того, помощь в подготовке оказывали актеры Московского драматического театра имени А. С. Пушкина, Государственного академического Малого театра, МХТ имени А.П.Чехова, Московского академического театра имени Вл. Маяковского.

Накануне заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова встретилась со столичными школьниками. В рамках мероприятия они обсудили новый подход к подготовке к ЕГЭ.