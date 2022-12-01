Минобороны подтвердило возвращение из украинского плена 50 российских солдат

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Из украинского плена вернулись 50 российских солдат, которым грозила смертельная опасность. Об этом в четверг, 1 декабря, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

— Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России, — говорится в сообщении.

Сейчас вернувшимся из плена бойцам оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь, говорится в Telegram-канале «Минобороны России».

Также обмен военнопленными в формате 50 на 50 произошел в четверг, 24 ноября. По словам временно исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина, в тот день украинской стороне были переданы в основном бойцы ВСУ.

В начале ноября свыше 100 российских солдат вернулись из украинского плена. В Минобороны отметили, что бойцам грозила смертельная опасность. На данном этапе все освобожденные солдаты получают нужную им медицинскую и психологическую помощь