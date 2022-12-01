Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Минобороны подтвердило возвращение из украинского плена 50 российских солдат

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны подтвердило возвращение из украинского плена 50 российских солдат
Фото: depositphotos

Из украинского плена вернулись 50 российских солдат, которым грозила смертельная опасность. Об этом в четверг, 1 декабря, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

— Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России, — говорится в сообщении.

Сейчас вернувшимся из плена бойцам оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь, говорится в Telegram-канале «Минобороны России».

Также обмен военнопленными в формате 50 на 50 произошел в четверг, 24 ноября. По словам временно исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина, в тот день украинской стороне были переданы в основном бойцы ВСУ.

В начале ноября свыше 100 российских солдат вернулись из украинского плена. В Минобороны отметили, что бойцам грозила смертельная опасность. На данном этапе все освобожденные солдаты получают нужную им медицинскую и психологическую помощь

Украина Обмен пленными Россия Минобороны
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Андрей Житинкин
Андрей Житинкин

Так притягательны Владимира огни

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Антибожье слово антипапы

Елена Гордеева
Елена Гордеева

Клубы объединили пенсионеров

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Арсенал демократии» выметается до сусеков

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Конверт купюр внимания не стоит

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Русский след в модном Доме

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Хорошие подарки к Рождеству

Все мнения
О проекте