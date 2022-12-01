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Нутрициолог назвала безопасную для здоровья дозу майонеза в день

Александр Афонин

Сюжет: 

Еда
Общество
Нутрициолог назвала безопасную для здоровья дозу майонеза в день
Фото: shutterstock

При приготовлении многих новогодних блюд необходим майонез. Несмотря на популярность соуса, диетологи рекомендуют ограничить его потребление. Нутрициолог, консультант по коррекции веса и пищевому поведению, член Высшего экспертного совета кафедры «Долголетие и качество жизни» Академии социальных технологий Анна Макарова

— Как специалист по пищевому поведению, я бы не употребляла слово «нельзя» по отношению к какой-либо еде. Таким образом, возникают жесткие табу, и создается почва для срывов и расстройств пищевого поведения, — сказала она.

По словам специалисты, майонез рекомендуется употреблять не более одной-двух чайных ложек пару раз в неделю. Однако, если есть желание съесть порцию оливье в новогоднюю ночь, то отказываться не стоит, передает «АиФ».

До этого сообщалось, что стоимость продуктового набора для приготовления традиционного новогоднего оливье впервые за несколько последних лет стала ниже по сравнению с прошлогодним показателем. Так, порция салата на четверых за год стала дешевле на 0,4 процента.

Здоровье Еда нутрициолог
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