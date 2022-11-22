Стоимость оливье в России снизилась впервые за несколько лет

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Стоимость продуктового набора для приготовления традиционного новогоднего салата впервые за несколько последних лет стала ниже по сравнению с прошлогодним показателем. Об этом сообщили в ассоциации производителей «Руспродсоюз».

Так, порция оливье на четверых за год стала дешевле на 0,4 процента. Необходимые для этого продукты можно купить за 375 рублей. Эксперты уточнили, что стоимость салата удалось сохранить за счет удешевления овощей.

Так, при расчете стоимости специалисты ассоциации использовали такие ингредиенты, как картофель (500 граммов), куриные яйца (4 штуки), морковь (200 граммов), вареную колбасу (300 граммов), зеленый горошек (380 граммов), репчатый лук (100 граммов), соленые огурцы (400 граммов) и майонез (200 граммов).

При этом продукты для еще одного традиционного новогоднего блюда — селедки под шубой — подорожали на год на 4,6 процента. Порция салата для четверых человек обойдется в 225 рублей, передают «Известия».

До Нового года осталось чуть более месяца, и сезонное повышение цен на продукты не за горами. Экономист Александр Цапликов рассказал «Вечерней Москве», что стоит прикупить уже сейчас, чтобы сэкономить.