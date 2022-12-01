Депутат МГД Гусева: Меры поддержки промышленности обеспечили рост объемов производства в Москве

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Рост объема промышленного производства в Москве доказывает эффективность антикризисных мер, заявила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева в четверг, 1 декабря.

— Этой весной наш промышленный сектор оказался в сложной ситуации. Но сейчас, спустя несколько месяцев, понятно, что у российских предприятий есть потенциал к росту, есть возможность запустить импортозамещающие мощности. Данные за 10 месяцев по выпуску продукции показывают: московские предприятия выпустили на 8,9% больше продукции, чем за тот же период год назад, — отметила депутат.

По ее словам, показатели столичной промышленности говорят о том, что экономика города продолжает работать, а сектор имеет большой запас прочности. Существенным фактором для многих предприятий стало использование антикризисных мер, подчеркнула Гусева.

Она пояснила, что всего власти столицы запустили 20 системных мер. Наилучшие показатели демонстрирует легкая промышленность: растет производство одежды и продуктов питания, передает агентство городских новостей «Москва».

Производство одежды в столице в январе — сентябре выросло в 3,3 раза по сравнению с тем же периодом 2021 года. По словам главы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, объем выпуска спецодежды в городе по итогам девяти месяцев 2022 года превысил 458 тысяч штук.