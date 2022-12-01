«Чем быстрее, тем лучше»: Путин рассказал об интеграции Донбасса в российскую науку

Фото: Администрация президента РФ

Сроки интеграции республик Донбасса в научное и образовательное пространство России будут зависеть от ее темпов, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг, 1 декабря.

По его словам, чем быстрее интеграция будет завершена, тем лучше.

— Что касается периода завершения, то он, конечно, будет зависеть от темпов, которыми мы будем двигаться. Чем быстрее, тем лучше, — сказал Путин на встрече с учеными в центре «Сириус».

Глава государства напомнил, что уже было принято решение о признании в России документов об образовании, полученных гражданами на территории ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины.

По словам Путина, если каких-то решений в этой сфере будет недостаточно, то власть это исправит, передает РИА Новости.

На встрече с учеными глава государства также заявил, что зависимость России от иностранной приборной базы большая и на некоторых направлениях доcтигает 90 процентов. Путин подчеркнул, что «нужно было в конце концов когда-то начать интенсивно развивать свою приборную базу», так как без нее работать невозможно.