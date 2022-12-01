Добыча Газпрома сократилась на 19,4 процента за этот год

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Добыча газа российской компанией «Газпром» за 11 месяцев текущего года упала на 19,4 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Об этом в четверг, 1 декабря, рассказали в пресс-службе компании.

Объемы добытого топлива в период с января по ноябрь 2022 года составили порядка 376,9 миллиарда кубометров газа, что на 90,8 миллиардов меньше, чем в прошлом году.

За это время также сократился и спрос на энергоноситель на внутреннем рынке страны. В свою очередь данный показатель уменьшился на 5,7 процентов — на 12,8 миллиардов кубометров.

Однако в понедельник, 28 ноября, по газотранспортной системе компании российским потребителям был поставлен рекордный для этого дня объем газа, а уже 29 ноября был достигнут исторический суточный максимум для этого месяца — 1486,7 миллиона кубических метров.

По мнению представитель холдинга, основной причиной снижения спроса на данный вид топлива в мире стало сокращение потребления в европейских странах. Так, по предварительным оценкам, общий спрос за этот год снизился на 55 миллиардов кубометров, при этом в самом Евросоюзе снижение составило порядка 50 миллиардов, сообщается в Telegram-канале компании.

До этого сообщалось, что Немецкая Uniper 30 ноября подала в Международный арбитражный суд заявление в отношении Газпрома. По данным компании, российский холдинг обеспечил недостаточный объем поставок российского газа, что привело к убыткам в размере 11,6 миллиарда евро. С помощью суда Uniper планирует получить возмещение расходов.