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Всемирный день катания на коньках отметят в Москве 4 декабря

Георгий Соланович
Город
Всемирный день катания на коньках отметят в Москве 4 декабря
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Мероприятия, посвященные празднованию Всемирного дня катания на коньках, пройдут на ВДНХ 4 декабря, сообщили в пресс-службе выставки в четверг, 1 декабря.

— 4 декабря в мире впервые отметят День катания на коньках, который был утвержден Международным союзом конькобежцев в июне 2022 года. В Москве основные мероприятия состоятся на ВДНХ. На самом большом катке столицы пройдут мастер-классы от звезд российского спорта, конкурсы и выступления фигуристов, — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в 12:00 на ВДНХ начнутся конкурсы по катанию на коньках, в 12:25 — конкурс с клюшками и шайбой, а в 17:15 — любительские забеги конькобежцев. Кроме того, в этот день на катке выставки запланированы мастер-классы от российских спортсменов, автограф-сессия и лотерея.

Самый большой каток в столице, располагающийся на ВДНХ, открылся 25 ноября. Площадь искусственного ледового покрытия превышает 20 тысяч квадратных метров. Одновременно на катке могут находиться 4,5 тысячи человек.

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