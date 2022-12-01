Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Совершенно не унывал»: друг Градского поделился воспоминаниями о последних днях певца

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Совершенно не унывал»: друг Градского поделился воспоминаниями о последних днях певца
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Жизнерадостность и оптимизм всегда отличали знаменитого российского музыканта Александра Градского, скончавшегося год назад. Друг музыканта журналист и писатель Евгений Додолев рассказал, что до самой смерти артист оставался прежним и не унывал.

— Почему же смерть друга застала меня врасплох? Потому что Александр Борисович совершенно не унывал, было впечатление, что он просто чуток захворал и скоро вернется в норму. Да, в гости не приезжал, но по-прежнему принимал гостей. Только котлеты свои фирменные уже не лепил, — рассказал Додолев.

По словам журналиста, Градский даже в последние дни жизни не впадал в депрессию. Нередко от него можно было услышать привычные шутки и язвительные комментарии обо всех вокруг.

Александр Градский ушел из жизни год назад. «Вечерняя Москва» опубликовала последнее интервью, которое он дал Евгению Додолеву.

28 ноября 2021 года певец умер в больнице, куда попал с инсультом, возникшим на фоне перенесенного COVID-19. Прощание с ним прошло в театре «Градский холл», где он больше пяти лет проработал художественным руководителем, а 1 декабря композитора похоронили на Ваганьковском кладбище.

Градский не успел написать завещание, поэтому после его смерти между родственниками начались скандалы вокруг наследства. А в скором времени могут появиться и новые претенденты. Чтобы доказать родство, тело музыканта могут эксгумировать. Возможен ли такой сценарий, читайте в материале «Вечерней Москвы».

Знаменитости Александр Градский Смерть Музыканты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Андрей Житинкин
Андрей Житинкин

Так притягательны Владимира огни

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Антибожье слово антипапы

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Учим сохранять наследие

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нет любви сильнее

Елена Гордеева
Елена Гордеева

Клубы объединили пенсионеров

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Арсенал демократии» выметается до сусеков

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Русский след в модном Доме

Все мнения
О проекте