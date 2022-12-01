«Совершенно не унывал»: друг Градского поделился воспоминаниями о последних днях певца

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Жизнерадостность и оптимизм всегда отличали знаменитого российского музыканта Александра Градского, скончавшегося год назад. Друг музыканта журналист и писатель Евгений Додолев рассказал, что до самой смерти артист оставался прежним и не унывал.

— Почему же смерть друга застала меня врасплох? Потому что Александр Борисович совершенно не унывал, было впечатление, что он просто чуток захворал и скоро вернется в норму. Да, в гости не приезжал, но по-прежнему принимал гостей. Только котлеты свои фирменные уже не лепил, — рассказал Додолев.

По словам журналиста, Градский даже в последние дни жизни не впадал в депрессию. Нередко от него можно было услышать привычные шутки и язвительные комментарии обо всех вокруг.

Александр Градский ушел из жизни год назад. «Вечерняя Москва» опубликовала последнее интервью, которое он дал Евгению Додолеву.

28 ноября 2021 года певец умер в больнице, куда попал с инсультом, возникшим на фоне перенесенного COVID-19. Прощание с ним прошло в театре «Градский холл», где он больше пяти лет проработал художественным руководителем, а 1 декабря композитора похоронили на Ваганьковском кладбище.

Градский не успел написать завещание, поэтому после его смерти между родственниками начались скандалы вокруг наследства. А в скором времени могут появиться и новые претенденты. Чтобы доказать родство, тело музыканта могут эксгумировать. Возможен ли такой сценарий, читайте в материале «Вечерней Москвы».