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Матвиенко предложила выдать премию Малахову за телепередачу «Песни от всей души»

Георгий Соланович
Общество
Матвиенко предложила выдать премию Малахову за телепередачу «Песни от всей души»
Фото: Youtube / Просто о сложном с Софико Шеварднадзе

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила выдать телеведущему Андрею Малахову премию правительства за авторскую передачу «Песни от всей души».

— Передача Малахова посвящена народной песне, народному творчеству, где представлены люди из глубинки. Она пользуется колоссальным вниманием, рейтинги зашкаливают. <...> Я бы Малахова представила к премии правительства за этот уникальный проект, который он делает на канале «Россия», — сказала Матвиенко на встрече с деятелями культуры и искусства.

Спикер СФ отметила, что проект стал хорошим образцом популяризации народного творчества, которое помогает противостоять вызовам, с которыми сталкивается Россия, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что на телеканале «Россия» выйдет новое авторское шоу Андрея Малахова под названием «Малахов». Премьера нового шоу состоится 26 сентября, выходить оно будет с понедельника по пятницу в 16:30.

Уточняется, что гости передачи расскажут, «чем живет большая страна» и каких свершений добиваются ее граждане. При этом детали формата пока не уточняются.

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