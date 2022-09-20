Стало известно название нового авторского шоу Андрея Малахова

Фото: Youtube / Просто о сложном с Софико Шеварднадзе

На телеканале «Россия» выйдет новое авторское шоу Андрея Малахова под названием «Малахов». Об этом сообщили в пресс-службе вещателя во вторник, 20 сентября.

— Все, чем живет большая страна, каких свершений добиваются наши люди, какие испытания приходится им преодолевать, какие духовные открытия происходят в их жизни — обо всем этом откровенно и от души расскажут гости новой программы «Малахов», — отмечается в сообщении.

Премьера нового шоу состоится 26 сентября, выходить оно будет с понедельника по пятницу в 16:30. При этом детали формата пока не уточнили, передает телеканал.

В начале августа стало известно, что вести новый сезон музыкального шоу «Голос 60+» на Первом канале будет Лариса Гузеева. По словам самой Гузеевой, такое предложение стало для нее неожиданностью. Также она отметила, что включаться в «раскрученные проекты всегда очень сложно», так как нового человека при всех его заслугах всегда будут сравнивать с предшественниками.

До этого музыкальный критик Сергей Соседов высказал свое мнение о Ларисе Гузеевой в качестве ведущей шоу. По его словам, она не подходит на роль ведущей этого проекта. Идеально для этой роли подходил Дмитрий Нагиев.