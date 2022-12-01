Звезда «Фантомаса» и «Трех мушкетеров» Милен Демонжо умерла в 87 лет

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Французская актриса Милен Демонжо, наиболее известная по серии комедий о Фантомасе и картине «Три мушкетера» 196 года, скончалась на 88 году жизни. Об этом в четверг, 1 декабря, сообщил друг актрисы писатель Анри-Жан Серват на своей страничке в Twitter.

Причина смерти актрисы не разглашается.

Мари-Элен Демонжо (настоящее имя актрисы) родилась 29 сентября 1935 года в семье уроженца Ниццы и уроженки Харькова. Мать будущей знаменитости, Клавдия Георгиевна Трубникова, эмигрировала во Францию во время Гражданской войны в России.

Карьера Демонжо началась в 1953 году после дебюта в картине «Дети любви». До этого она некоторое время работала моделью у знаменитого французского модельера Пьера Кардена.

Карьера актрисы быстро пошла в гору, в 1961 году она воплотила на экране роль Миледи в экранизации романа Александра Дюма-отца «Три мушкетера». Ее коллегами на съемках фильма были такие звезды французского кинематографа, как Жерар Барре, Жорж Декриер и Жак Тожа.

Российским зрителям Демонжо также запомнилась ролью журналистки Элен, главной героиней серии комедий о Фантомасе с Луи де Фюнесом и Жаном Маре

Не забывая о своих корнях, актриса несколько раз бывала в Москве. Последний раз она посетила российскую столицу в 2008 году.