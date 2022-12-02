На пике тестостерон или кардиопоказатели: названо идеальное время для тренировок

Фитнес-тренеры снимают квартиры, чтобы оборудовать в них мини-спортзал / Фото: pixabay.com

Иногда у людей не хватает времени, чтобы заниматься спортом в течение дня. В этом случае некоторые тренируются поздно вечером или ночью. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом, насколько вредно заниматься спортом ночью и какое время оптимально для тренировок.

По словам спортивного физиолога Никиты Скрипника, природой задумано так, что тело человека способно работать с разной эффективностью в различные временные промежутки.

— Ночное время суток считается периодом, когда человек должен спать, потому что изначально было предопределено так, что днем он должен искать себе добычу и побеждать противников, а для этого нужно достаточно отдыхать, — пояснил эксперт.

Также он отметил, что выработка определенных гормонов, необходимых для работы организма, происходит только в ночное время:

— Например, мелатонин образуется только ночью во сне. Пик концентрации тестостерона, который отвечает за агрессию или влечение, наступает в районе 10–11 часов утра.

Специалист выразил мнение, что эти биологические факторы намекают на то, что человек должен заниматься спортом именно днем. Однако на практике распорядок дня может привести к тому, что организм привыкнет заниматься спортом ночью и для него это не будет являться стрессовым фактором.

— Если человек стабильно занимается спортом ночью, организм приспосабливается к этим условиям и находит возможность восстанавливать силы в свободные от тренировок часы, — рассказал Скрипник.

Спортивный физиолог обратил внимание, что для тренировок не рекомендовано (но не запрещено) только ночное время.

— По идеальному сценарию лучше, чтобы тренировки проходили в дневное время суток до обеда: с 9 до 11 часов утра, когда на пике тестостерон. Либо с 17 до 20 часов — когда на пике кардио и силовые показатели, — сказал Скрипник.

Для сжигания жира, по его словам, больше подходят утренние часы. Это связано с тем, что длительное время человек не принимал пищу и количество нутриентов в это время в его организме минимально, поэтому процесс сжигания жира ускоряется.