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Московские вожатые проведут бесплатные занятия для детей на катках

Анастасия Колоскова
Город
Московские вожатые проведут бесплатные занятия для детей на катках
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Мантулинская улица, дом 5, строение 4 Карта всех событий

В Москве стартует новый сезон бесплатного проекта «Все на лед», в рамках которого с детьми будут заниматься вожатые государственного автономного учреждения культуры (ГАУК) «Мосгортур» и слушатели Центральной школы московских вожатых. Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Мы уверены, что зима не повод сидеть дома, и предлагаем присоединиться к нашим занятиям в рамках проекта «Все на лед». Для детей это возможность весело провести время и научиться делать красивые поделки, а для будущих и настоящих вожатых — получить опыт работы со школьниками перед поездкой в лагерь, — отметила заместитель генерального директора Мосгортура Юлия Силенко.

Занятия будут проходить в два этапа. В рамках первого будут организованы игры на катке, после чего ребятам предложат поучаствовать в творческих мастер-классах в теплом помещении.

Проект рассчитан на детей от шести до 12 лет, умеющих кататься на коньках. Занятия будут проводиться с декабря по февраль по выходным дням на катках «Метеор» возле парка Победы на Поклонной горе и «City каток» в парке «Красная Пресня».

Первое мероприятие пройдет в воскресенье, 4 декабря, в 13:00 на катке «City-каток», расположенном по адресу: Мантулинская улица, дом 5, строение 4, станция метро «Выставочная». Занятие проводится бесплатно, однако нужно заплатить за вход на каток (400 рублей). Предварительная запись осуществляется по телефону: +7 926 141-33-63 (в будние дни с 09:00 до 18:00), передает официальный сайт мэра Москвы.

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