Детям с нарушениями слуха из Донецка и Луганска провели экскурсию по Москве

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В столице прошла трехдневная экскурсия по городу для воспитанников Донецкой специальной школы-интерната № 19 и Луганской специальной (коррекционной) школы-интерната. Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщила начальник отдела реализации программ управления по социальной интеграции лиц с ограничениями жизнедеятельности Департамента труда и соцзащиты Москвы Наталья Протасова.

— Рады, что удалось ребятам из Донбасса показать в столице много увлекательного и интересного. Надеемся, коллегам из ЛНР и ДНР будет полезен опыт Москвы, в том числе по созданию комфортной жизни и полноценной интеграции в общество людей с нарушениями слуха. Готовы и дальше продолжать сотрудничество и обмениваться опытом по поддержке людей с инвалидностью, — отметила она.

Ребята приехали в столицу, чтобы принять участие в региональном туре V фестиваля детского творчества «Утренняя звезда» для детей и подростков с нарушениями слуха. В начале детям показали Красную площадь и парк «Зарядье», а после этого они посетили Театр мимики и жеста.

Также школьники отправились в Московский цирк Никулина на Цветном бульваре и «Москвариум». После завершения всех мероприятий сотрудники столичного Департамента труда и социальной защиты населения вручили детям памятные подарки, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Москва продолжает оказывать гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР, уделяя особое внимание людям с инвалидностью, которым требуются спецсредства. За ноябрь город закупил около четырех тысяч технических средств реабилитации, среди которых кресла-коляски, костыли, ходунки и трости.