Подмосковные маршруты для прогулок на каникулах появились на Russpass

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Четыре загородных маршрута, по которым можно прогуляться в новогодние каникулы, предложил москвичам туристический сервис Russpass. Авторские маршруты по достопримечательностям Подмосковья бесплатные и позволяют спланировать поездку самостоятельно.

Так, маршрут «Чудо Подмосковья» — это универсальный гид по Коломне, добраться до которой из Москвы можно как на поезде, так и на автомобиле. Город бережно хранит историю местных ремесел. Маршрут включает музей и мануфактуру «Душистыя радости», музей «Коломенский патефон» и Музейную фабрику пастилы.

Маршрут «Дмитровская старина: путешествие в Подмосковье» предлагает побывать в главной достопримечательности Дмитрова — Дмитровском кремле. Затем можно прогуляться по Кропоткинской улице, получившей название местного Арбата. Программа также включает визит в Музей лягушки.

Те, кто выберет маршрут «По зову колокола: путешествие в Звенигород», смогут увидеть памятник А. П. Чехову, установленный к 150-летию со дня рождения писателя на улице Московской. Писатель какое-то время жил и работал в городе земским врачом. Недалеко от Звенигорода находятся исторические усадьбы Захарово и Большие Вяземы, где прошло детство поэта А. С. Пушкина и куда он приезжал в наиболее тяжелые периоды жизни. Также маршрут включает посещение Музея русского десерта.

Маршрут «Страницы истории: путешествие в Солнечногорск» позволит полюбоваться архитектурными жемчужинами Подмосковья. Среди них — усадьбы Шахматово и Тараканово, которые объединены в Государственный мемориальный музей-заповедник Д. И. Менделеева и А. А. Блока.

Всего пользователям Russpass доступно десять маршрутов в Московской области, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно о появлении подборки музеев и выставок ко Всемирному дню переработки в турсервисе Russpass. Так, в Музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ расскажут, как функционирует система сбора и утилизации отходов в мегаполисе.