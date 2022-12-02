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Приметы и советы

Около 2,5 тысячи жителей ЗАО начали переселяться в новые квартиры в этом году

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Около 2,5 тысячи жителей ЗАО начали переселяться в новые квартиры в этом году
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва
Россия, Москва, Бобруйская улица, 15/1 Карта всех событий

В Западном административном округе столицы в этом году в рамках реализации программы реновации стартовало переселение горожан в пять новостроек. Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщил министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества Максим Гаман.

— В этом году на западе столицы переселение в новые дома началось в Кунцеве, Ново-Переделкине и Очаково-Матвеевском. Департамент городского имущества предложил квартиры в пяти новостройках 2,5 тысячи жителей 14 старых домов, — рассказала руководитель ведомства.

Он уточнил, что новое жилье уже выбрали 2,3 тысячи человек, из которых 1,9 тысячи уже заключили соответствующие соглашения.

Новостройка для участников программы реновации в Кунцеве расположена по адресу: Бобруйская улица, дом 15/1, а новый корпус в Ново-Переделкине — по адресу: улица Скульптора Мухиной, дом 11/1. Еще три новых дома находятся в районе Очаково-Матвеевское: улица Большая Очаковская, дом 35б, улица Веерная, дом 26а и Аминьевское шоссе, дом 4д, корпус 1.

Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин назвал ЗАО лидером по числу расселенных старых домов с начала действия программы реновации.

— Здесь 52 дома полностью расселены, из них 23 демонтированы, а на освобожденных участках возводится уже девять новостроек, — уточнил он.

Сергей Левкин добавил, что в общей сложности в округе уже стартовало расселение 89 старых домов, в которых проживали более 12 тысяч человек, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне сообщалось, что в столичном районе Выхино-Жулебино ввели в эксплуатацию жилой дом с семью корпусами в рамках программы реновации.

Западный административный округ (ЗАО) переселение семей Реновация
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