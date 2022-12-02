Ветеринарный препарат для общей анестезии разработали в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Столичный эндокринный завод (ФГУП «Эндофарм») зарегистрировал новый ветеринарный препарат для общей анестезии. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский в пятницу, 2 декабря.

— Столичные промышленники успешно продолжают развивать производство товаров для животных, в том числе в области фармацевтики. Так, Московский эндокринный завод получил регистрационное удостоверение на средство для неингаляционной общей анестезии для кошек и собак, — рассказал он.

В настоящее время от региональных ветеринарных стационаров собираются заявки на приобретение данного препарата, после этого их направят в Минпромторг России для дальнейшего учета потребности ветеринарных стационаров при распределении препарата, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого москвичам рассказали, как ветклиники помогут сохранить здоровье домашних животных зимой. Актуальными процедурами для домашних питомцев в зимний период остаются обрезка когтей, стрижка, а также чистка ушных раковин. С начала года жители столицы записали на такие процедуры своих любимцев свыше 600 раз.