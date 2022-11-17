Москвичам рассказали, как ветклиники помогут сохранить здоровье домашних животных зимой

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Наиболее частыми причинами обращений в ветеринарные клиники поздней осенью и зимой являются вирусные инфекции, заболевания мочеполовой системы и рецидивы астмы. Записать питомца на прием в любую из 26 государственных ветклиник Москвы можно с помощью сервиса «Запись к ветеринарному врачу». Об этом в четверг, 17 ноября, рассказали в пресс-службе Департамента информационных технологий Москвы.

— С помощью сервиса «Запись к ветеринарному врачу» москвичи могут заранее запланировать визит к специалисту, выбрав удобную дату и необходимую услугу. Например, можно записаться на консультацию к врачу, вакцинацию, клинико-диагностические и лабораторные исследования, а также чипирование. С момента появления сервиса в 2018 году горожане записали питомцев к врачу онлайн более 550 тысяч раз. Из них около 180 тысяч — с начала этого года, — говорится в сообщении.

Актуальными процедурами для домашних питомцев в зимний период остаются обрезка когтей, стрижка, а также чистка ушных раковин. С начала года жители столицы записали на такие процедуры своих любимцев свыше 600 раз.

В пресс-службе столичного Комитета ветеринарии добавили, что государственная ветеринарная служба Москвы проводит бесплатную масштабную кампанию по вакцинации домашних животных против бешенства. При этом кошкам, собакам, енотами и хорькам привиться нужно обязательно, передает официальный сайт мэра Москвы.

В столице работают 26 государственных лечебниц для домашних животных, они оснащены современным оборудованием для диагностики и проведения сложных хирургических манипуляций. При этом специалисты постоянно проходят курсы в центре повышения квалификации для улучшения теоретических и практических знаний.