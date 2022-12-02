Подведены первые итоги работы сервиса по расчету задолженности и переплаты за ЖКУ

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Москвичи более 107 тысяч раз воспользовались возможностью запросить информацию о долгах и переплатах за коммунальные и другие услуги, которая у них появилась с конца апреля. Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщил министр столичного правительства, начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

— Жители активно пользуются госуслугами: наше решение сделать справку об оплате жилищно-коммунальных услуг более полной себя оправдывает. Статистика говорит, что указанные данные о состоянии лицевого счета востребованы: всего с мая по октябрь горожане заказали 107 тысяч справок, то есть ежемесячно в среднем обрабатывается по 18 тысяч заявок, — рассказал он.

Горожане могут получить сведения о переплате в том числе за такие услуги, как пользование отоплением, водопроводом, радиоточкой, общедомовой антенной. Получить справку они могут онлайн через портал mos.ru или в центрах государственных услуг «Мои документы». Раньше москвичам была доступна лишь информация об отсутствии задолженности.

Теперь же в справке с разбивкой по разным услугам отражены задолженности и переплаты. Получить ее могут собственники недвижимости, а также те, кто зарегистрирован по месту жительства или пребывания в столице, если начисление платежей осуществляет центр госуслуг «Мои документы», передает официальный сайт мэра Москвы.

С 1 декабря в столичном регионе поднялись цены на услуги ЖКХ. В последний раз тарифы в Москве за квартплату повышались летом текущего года. Так, в июле ставки за «коммуналку» выросли на шесть процентов. Изменились тогда и тарифы за капремонт. Отныне же цены на данные услуги выросли в среднем на девять процентов. «Вечерняя Москва» решила узнать, на сколько подорожала квартплата и какие льготы и субсидии положены горожанам.