Ефимов: Резидент технополиса «Москва» начнет серийное производство фотонных чипов

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Компания «Зеленоградский нанотехнологический центр» («ЗНТЦ»), являющаяся резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», готовится к запуску серийного производства фотонных интегральных микросхем и модулей для телекоммуникационного оборудования. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в пятницу, 2 декабря.

— В настоящее время резидент особой экономической зоны столицы реализует комплексный проект по запуску серийного производства фотонных интегральных микросхем и модулей для телекоммуникационного оборудования. Компания намерена локализовать в России производство оптических мультиплексоров на основе кремниевых технологий. Начать поставку первых партий новой продукции планируется в 2023 году, а серийный выпуск — в 2024-м, — отметил заммэра.

По его словам, фотонные чипы существенно увеличивают скорость передачи информации. Развитие этой технологии будет способствовать укреплению технологического суверенитета России. Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский в этом ключе подчеркнул, что московский кластер фотоники является основной базой развития таких технологий в РФ.

Руководитель технологического направления интегральной фотоники «ЗНТЦ» Константин Певчих добавил, что предприятие планирует выпускать не менее пяти тысяч высокотехнологичных изделий в год.

Гендиректор ОЭЗ Геннадий Дегтев заключил, что «ЗНТЦ» за время резидентства в технополисе инвестировала в развитие производства почти три миллиарда рублей.

До этого сообщалось, что в технополисе «Москва» разработали новый экспресс-тест на коронавирус. Продукт отличается от существующих тестов для выявления антигена вируса SARS-CoV-2 тем, что помогает анализировать образец слюны пациента, а не мазок из назальной полости.