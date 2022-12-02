Сергунина: Заключительная в этом году познавательная акция «День без турникетов» пройдет 8–10 декабря

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

С 8 по 10 декабря в Москве пройдет познавательная акция «День без турникетов», в рамках которой можно будет на бесплатной основе посетить инновационные центры, технопарки, мануфактуры и другие предприятия столицы. Об этом в пятницу, 2 декабря, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Она также добавила, что в преддверии новогодних праздников горожане и гости столицы могут посетить 120 заявленных площадок, среди которых телекоммуникационная компания, лаборатория робототехники и другие. Список экскурсий и регистрация доступны на сайте проекта.

Фото: Пресс-служба ДПиИР

Сергунина сообщила, что данная акция станет четвертой с начала текущего года, а в предыдущих трех поучаствовали 43 тысячи человек. «День без турникетов» привлекает новых партнеров — так, из 120 площадок, которые предлагается посетить на этот раз, 20 присоединилось впервые.

Также в перечне предприятий, которые приглашают на экскурсии, присутствуют компании — участники инициативы поддержки брендов «Сделано в Москве». Так, на швейной фабрике гостям продемонстрируют полный цикл производства одежды — от создания лекал до упаковки уже готовых товаров.

Фото: Пресс-служба ДПиИР

До этого Наталья Сергунина рассказала, что правительство Москвы расширяет возможности продвижения для участников программы поддержки локальных брендов «‎Сделано в Москве». Теперь продукция столичных производителей доступна на крупнейших российских маркетплейсах.