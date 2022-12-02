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Москва выставила на торги дом художника Адриана Сильверсвана

Анастасия Колоскова
Город
Москва выставила на торги дом художника Адриана Сильверсвана
Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru
Россия, Москва, 4-й Ростовский переулок, 1с2 Карта всех событий

Столица выставила на аукцион по продаже дом неклассного художника А. К. Сильверсвана в районе Хамовники, который является объектом культурного наследия. Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщил глава городского департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

— В 4-м Ростовском переулке на городские торги выставлено двухэтажное здание площадью 689 квадратных метров, которое будет реализовано вместе с земельным участком в девять соток. Лот является выявленным объектом культурного наследия, построенным на рубеже XIX–XX веков, — отметил руководитель ведомства.

По его словам, новый собственник будет обязан восстановить здание и приспособить его для использования в современных условиях. После окончания работ в нем могут располагаться магазины, офисы и другие коммерческие объекты, добавил Иван Щербаков.

Дом расположен недалеко от улицы Пречистенки, Смоленского бульвара и Бородинского моста. В здании есть два наземных этажа и один цокольный. Глава департамента уточнил, что все работы по восстановлению строения должны быть согласованы с Мосгорнаследием.

Заявки на участие в торгах принимаются до 12 декабря. Электронный аукцион состоится 21 декабря на торговой площадке «Росэлторг», передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне стало известно, что в декабре текущего года столица выставит на продажу помещение для организации детского сада на Верхней Красносельской улице.

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