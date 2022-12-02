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Приметы и советы

Названы безобидные продукты для снижения аппетита перед сном

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Названы безобидные продукты для снижения аппетита перед сном
Фото: Pixabay

Зачастую многие сталкиваются с повышенным аппетитом перед сном. Чтобы его утолить, прекрасно подойдут нежирный кефир и сыр, а также овсяная или гречневая каша. Об этом рассказала нутрициолог Анастасия Сафронова.

Главное в такое время суток — свести к минимуму прием блюд с солью и большим количеством жиров. Например, можно съесть бутерброд с вареной колбасой, а вот от копченой следует отказаться.

Также эксперт отметила, что не стоит употреблять молоко в вечернее время. Этот продукт нередко вызывает аллергию. Кроме того, его не стоит часто пить людям старше 50 лет.

Специалист посоветовала воздержаться от употребления фруктов на ночь, так как они могут спровоцировать изжогу, передает Life.ru.

До этого нутрициолог Эли Брехер отметила, что для того, чтобы снизить количество перекусов, важно не пропускать основные приемы пищи. Также постоянное желание что-нибудь съесть провоцирует и недостаточная физическая активность, передает Nation news.

Нутрициолог, консультант по коррекции веса и пищевому поведению, член Высшего экспертного совета кафедры «Долголетие и качество жизни» Академии социальных технологий Анна Макарова рассказала о безопасной для здоровья дозе майонеза.

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