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Приметы и советы

Рунолог рассказал, кому повезет в декабре 2022 года

Ирина Игнатенко
Общество
Рунолог рассказал, кому повезет в декабре 2022 года
Фото: shutterstock

Рунолог Игорь Вечерский рассказал, каким знакам Зодиака повезет в первый месяц зимы.

Так, удачно завершится год для Близнецов. В декабре 2022-го для рожденных под этим знаком зодиака очень важно запастись терпением и стремлением к достижению целей, которые были запланированы ранее.

Людям, рожденным под знаком зодиака Дева, эксперт советует обратить внимание на духовное состояние. В этом месяце возможны новые знакомства с полезными людьми, перспективы для развития. Важно не упустить возможности и попробовать выйти из привычных рамок.

Изменения в профессиональной сфере, которые произойдут в жизни Козерогов, будут успешными. Также они смогут совершить важные шаги на пути к значительным, передает Life.ru.

До этого астролог Элеонора Гинзбург отметила, что последний месяц столь сложного и непредсказуемого 2022 года для одних станет временем анализа и подведения итогов, для других предоставит возможность улучшить финансовое положение, передает ФАН.

Ранее астролог Юлия Урусэль рассказала, чего ждать разным знакам зодиака в декабре.

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