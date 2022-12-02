Андрей Бочкарев оценил готовность участка МСД от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкой железной дороги

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Маршала Шестопалова Карта всех событий

Участок Московского скоростного диаметра (МСД) от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД) готов на 70 процентов. Об этом в пятницу, 2 декабря, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Участок от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления железной дороги строится в рамках южного отрезка Московского скоростного диаметра. Всего здесь планируется построить 11,5 километра дорог. На сегодня этот участок диаметра готов на 70 процентов, — отметил он.

Согласно проекту, строители возведут несколько путепроводов по основному ходу через Кантемировскую улицу и устье Котляковского ручья, на пересечении с основным ходом в створе Кавказского бульвара, через реку Городня на примыкании к тоннелю через Павелецкое направление МЖД. Помимо этого, планируется строительство четырех подземных пешеходных переходов в районе улицы Бехтерева и улицы Севанская.

Руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов в свою очередь добавил, что на данном этапе специалисты ведут работы по строительству дороги основного хода, пешеходных переходов, подпорных стен, а также переустройству инженерных коммуникаций.

Также стало известно, что тоннель через пути Павелецкого направления МЖД, связывающий два южных участка МСД, готов на 42 процента. По словам Загрутдинова, строительство тоннеля ведется на южном участке МСД от путей МЖД до МКАД.