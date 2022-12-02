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ФСБ задержала подпольного оружейника в Барнауле

Степан Жирнов
Происшествия
ФСБ задержала подпольного оружейника в Барнауле
Фото: Telegram / Рен ТВ

Сотрудники ФСБ задержали в Барнауле мужчину, которого подозревают в подпольном изготовлении огнестрельного оружия. Об этом стало известно в пятницу, 2 декабря.

По имеющимся данным, задержанный устроил мастерскую на чердаке своего дома. Там он переделывал охолощенное оружие в боевое, после чего продавал.

Злоумышленника поймали во время организованной фиктивной сделки. Силовики под видом клиентов прибыли на место встречи, и мужчина, за вознаграждение, передал им переделанные из охолощенных пистолет Макарова с патронами, и автомат Калашникова с боекомплектом. Позже экспертиза показала, что оружие пригодно для стрельбы и представляет опасность.

В жилище злоумышленника при обыске обнаружили воздушную винтовку, переделанную в боевую, 115 патронов разных калибров, а также 50 граммов пороха.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов к нему». Ранее мужчина уже был судим за аналогичное преступление. Фигурант находится под подпиской о невыезде, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Похожая история произошла на западе столицы. Мужчина устроил оружейную мастерскую у себя в квартире, где производил не только «огнестрел», но и боеприпасы.

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