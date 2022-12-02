Павел Прилучный и Зепюр Брутян ждут ребенка

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Актеры Павел Прилучный и Зепюр Брутян готовятся стать родителями. Информацию об этом подтвердили в медицинском центре, где наблюдает беременность будущая мама.

— Срок у Зепюр сейчас 14-15 недель, четвертый месяц. Они с Павлом приезжали к нам уже несколько раз, всегда вместе посещают врача, муж очень заботится о будущей мамочке, глаз с нее не спускает, — рассказали в клинике.

Там уточнили, что беременность у актрисы протекает легко. Пол будущего ребенка звездные родители пока не узнавали, передает «СтарХит».

Известно, что для Брутян это будет первый ребенок. У Павла Прилучного уже есть двое детей от предыдущего брака с Агатой Муцениеце: сын Тимофей и дочь Мия. Свадьба Павла и Зепюр состоялась в августе этого года.

Слухи о беременности Зепюр Брутян появились еще в середине ноября, когда актриса опубликовала в социальных сетях снимки с посещения премьеры фильма «Слон», в котором снялся Павел Прилучный. Подписчики разглядели на снимке округлившийся живот Зепюр и предположили, что звездная пара готовится стать родителями.