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Пожарные спасли человека с горящего корабля на Москве-реке

Степан Жирнов
Происшествия
Пожарные спасли человека с горящего корабля на Москве-реке
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Россия, Москва, историческая местность Борисово Карта всех событий

Один человек спасен с горящего на Москве-реке корабля. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в пятницу, 2 декабря.

По информации собеседника «ВМ», загоревшееся судно было пришвартовано. Открытое горение на данный момент ликвидировано.

Пожар, о котором идет речь, произошел на корабле на Москве-реке в районе Братеевского моста. По предварительной информации, площадь пожара составила 15 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

Позже в Сети появилось видео с места происшествия.

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