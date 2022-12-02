Пожарные спасли человека с горящего корабля на Москве-реке

Один человек спасен с горящего на Москве-реке корабля. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в пятницу, 2 декабря.
По информации собеседника «ВМ», загоревшееся судно было пришвартовано. Открытое горение на данный момент ликвидировано.
Пожар, о котором идет речь, произошел на корабле на Москве-реке в районе Братеевского моста. По предварительной информации, площадь пожара составила 15 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.
Позже в Сети появилось видео с места происшествия.