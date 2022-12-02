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Компьютерные игры в России получат возрастную маркировку

Анастасия Колоскова
Общество
Компьютерные игры в России получат возрастную маркировку
Фото: Pexels

Российское правительство до конца текущего года примет решение относительно регулирования в стране компьютерных игр, в том числе введения для них возрастной маркировки. Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Российская система будет аналогом европейской рейтинговой системы компьютерных игр и другого развлекательного программного обеспечения (PEGI).

По данным издания, Министерство экономики уже завершило подготовку соответствующих изменений в федеральный проект, которые преследуют цель предупредить «бесконтрольное распространение среди детей деструктивной информации».

Представитель российского рынка видеоигр отметил, что опасается негативных последствий для отрасли от избыточного регулирования. В частности, по его словам, оно может угрожать существованию некоторых небольших студий. Изменения в законодательстве приведут к тому, что игровые компании будут вынуждены увеличивать штат юристов для проверки разработок, заключил собеседник «Ъ».

Накануне «Яндекс» назвал самые популярные браузерные игры у россиян.

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