Более 33 тысяч человек посетили павильон «Макет Москвы» в ноябре

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

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В последний осенний месяц павильон «Макет Москвы» на Сиреневой аллее ВДНХ посетили 33 257 человек. Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его словам, чаще всего павильон посещали семьями или группами. «Макет Москвы» посмотрели туристы из Сибири, Калининградской области, Краснодарского края, с Урала и Дальнего Востока. Также в числе посетителей павильона были граждане Украины, Казахстана, Белоруссии, Сирии и Индии.

Руководитель ведомства уточнил, что наибольшее число посещений пришлось на ноябрьские праздники. Только за три дня «Макет Москвы» посмотрели 10 752 человека, большинство из которых школьники и студенты.

Павильон «Макет Москвы» начал работу в октябре 2017 года и в настоящее время является популярным местом на ВДНХ. За все время экспозицию увидели более 1,5 миллиона человек, передает официальный сайт мэра Москвы.

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