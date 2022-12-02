Тушканчики заснули на зиму в Московском зоопарке

Фото: Telegram / Москва с огоньком

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В столичном зоопарке заснули на зиму тушканчики. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада в пятницу, 2 декабря.

— Традиционно они проводят спячку в искусственных условиях — в холодильнике, где удобно располагаются в персональных домиках, обтянутых поролоном. Правда, в этом году грызуны впервые заснули в естественных условиях — в уличном вольере — и уже после этого сотрудники перенесли их в холодильник, — говорится в сообщении.

Обычно осенью, когда грызуны были уже довольно сонными, специалисты помещали их в домик и отправляли в холодильник. Однако в этом году зоологи решили оставить тушканчиков в вольерах и узнать, смогут ли они уснуть на улице.

После того как зверьки уснули, их взвесили и поместили в холодильник до весны, говорится в Telegram-канале столичного зоопарка.

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Одними из первых в Московском зоосаде в зимнюю спячку впали белогрудые ежи. Так, у этих ежей во время спячки сильно замедляется метаболизм, тело охлаждается до 1,8 градуса, частота сердцебиения сокращается до 20–60 ударов в минуту, а дышат они всего раз в минуту.