Эксперты дали прогноз, как изменятся цены на нефть в ближайшее время

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Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин высказал предположение, что в ближайший месяц цены на нефть марки Brent могут выйти на уровень 90 долларов и выше.

По прогнозам эксперта, ОПЕК+ на ближайшем заседании примет решение о сокращении добычи нефти, что позволит стабилизировать котировки.

Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин также полагает, что цены на нефть будут в районе 90 долларов за баррель из-за рисков сокращения поставок на рынок российской нефти вследствие эмбарго.

Кроме того, на цены повлияет снятие ковидных ограничений в Китае, сообщает РИАМО.

Мировые цены на нефть в пятницу продемонстрировали разнонаправленную динамику в преддверии заседания ОПЕК+. Цена январских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8:46 растет на 0,16 процента, достигая 87,02 доллара за баррель, а февральских фьючерсов на нефть марки WTI снижается на 0,04 процента, до 81,19 доллара, передает Взгляд.ру.

24 ноября большинство стран ЕС поддержали предложение о введении потолка цен на нефть из России на уровне 65–70 долларов за баррель. При этом польское государство выступило за введение потолка цен на российскую нефть в 30 долларов за баррель. «Вечерняя Москва» решила узнать, почему Еврокомиссия утвердила настолько высокий ценовой потолок.