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Андрей Бочкарев: Около пяти тысяч дополнительных рабочих мест появится в Краснопахорском поселении ТиНАО

Анастасия Колоскова
Город
Андрей Бочкарев: Около пяти тысяч дополнительных рабочих мест появится в Краснопахорском поселении ТиНАО
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, поселение Краснопахорское Карта всех событий

Строительству крупного логистического комплекса в Краснопахорском поселении Новой Москвы даст городу порядка пяти тысяч дополнительных рабочих мест. Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Согласован проект строительства в Краснопахорском поселении логистического комплекса общей площадью 106 тысяч квадратных метров. Это позволит создать около пяти тысяч дополнительных рабочих мест, — рассказал заммэра.

По его словам, будущему логистическому комплексу Wildberries предоставили земельный участок площадью 15 гектаров. Андрей Бочкарев уточнил, что проект должен быть реализован в течение пяти лет.

Глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин добавил, что столица большое внимание уделяет формированию центров деловой активности в новых округах.

— Для этого параллельно с жильем в ТиНАО строится большой объем коммерческих, офисных, торговых и производственных площадей. Только с начала года здесь построено свыше 600 тысяч квадратных метров коммерческих площадей и социальных объектов, — сообщил он.

Владимир Жидкин пояснил, что в этом году еще планируется сдать не менее 100 тысяч квадратных метров инфраструктурных площадей.

Он обратил внимание, что Москва поддерживает предприятия, которые локализуют производство в городе. В числе таких мер налоговые льготы, помощь с подбором земельных участков, а также льготная аренда земельных участков за один рубль в год.

В Москве с начала 2022 года возвели и ввели в эксплуатацию свыше 11 миллионов квадратных метров различной недвижимости. При этом почти 5,9 миллиона «квадратов» из общего объема ввода пришлось на жилые дома.

Строительство Москва Андрей Бочкарев
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