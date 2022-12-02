Психолог Шахов назвал обязанности мужчины в семье

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Обязанностями мужчины в семье являются обеспечение достойной жизни, финансовой безопасности, защиты, понимание женской психологии, воспитание детей вместе с супругой. Об этом рассказал психолог Александр Шахов.

Эксперт отметил, что многие мужчины, вступая в брак, не понимают, чего хочет от них вторая половина.

По мнению психолога, первая обязанность представителей сильного пола — обеспечить достойную жизнь и финансовую безопасность. Психолог посоветовал не перекладывать эту обязанность на женские плечи.

Мужчина должен обеспечить женщине защиту физическую и эмоциональную.

Также важно, чтобы мужчины понимали женскую психологию: понимали важность комплиментов, небольших знаков внимания, поддержки, передает РИАМО.

Ранее психолог Майя Андрияничева рассказала, что для того, чтобы вырастить настоящего мужчину, нужно постепенно отходить от понятия «мы» в коммуникациях, разрешать совершать ошибки и обслуживать себя самостоятельно, а также не делать все за мальчика, передает ФАН.

Игнорирование проблем партнера и абьюз со стороны второй половинки являются звоночками, сигнализирующими о том, что паре суждено расстаться. Такое мнение выразила психолог Юлия Жукова.