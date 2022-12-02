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Приметы и советы

Почти 300 пьяных водителей задержаны в Москве за неделю

Степан Жирнов
Происшествия
Почти 300 пьяных водителей задержаны в Москве за неделю
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

За прошедшую неделю полиция в Москве задержала 275 водителей, находившихся за рулем с признаками опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции столицы в пятницу, 2 декабря.

По данным ведомства, у 127 граждан состояние алкогольного опьянения было установлено, еще 136 человек отказались от прохождения процедуры освидетельствования.

При этом 12 водителей повторно сели за руль в нетрезвом виде, уже будучи лишенными прав управления автомобилем. За это нарушителям грозит уголовная ответственность.

Ранее сотрудники ГИБДД сообщали, что за первые 11 дней ноября за пьяное вождение к ответственности были привлечены более 700 человек. Без водительских прав был 41 человек.

ГИБДД административные правонарушения пьяная езда Уголовные дела Задержания
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