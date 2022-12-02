Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Крах авиации: сколько продержатся компании Запада без российского титана

Рафаэль Залян

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Экономика
Крах авиации: сколько продержатся компании Запада без российского титана
Фото: Unsplash

Международные компании, которые занимаются производством авиасудов, в ближайшие месяцы гарантированно остановят производство в связи с дефицитом российского титана. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил политолог и общественный деятель Сергей Марков, комментируя новость о планах Airbus полностью отказаться от титана из России.

По мнению эксперта, намерения компании вполне реалистичны, поскольку они даже обозначили конкретные сроки, когда прекратят принимать российское сырье:

— Этот срок — около четырех месяцев. За этот период они израсходуют запасы, и спустя около пяти месяцев в зарубежной авиаиндустрии возникнет самый настоящий коллапс, так как найти в нынешних условиях страну — поставщика титана очень тяжело. Я не знаю ни одной другой страны, кроме России, которая бы в больших объемах занималась производством металла.

По словам специалиста, российские металлургические компании лидируют по уровню поставок титана на мировой рынок:

— Нашу продукцию экспортируют в 50 стран мира. У нас более 500 заказчиков. Теперь, когда Запад пытается себе же отрезать сук, на котором сидит его авиаотрасль, можно сделать вывод и начать действовать более решительно. Россия ведь поставляет в том числе алюминий, сталь и железо в США и Европу. Следовательно, стоит подумать о молниеносном экономическом ударе при очередных заявлениях о том, что та или иная западная компания собирается отказаться от российского импорта.

В таких случаях нужно мгновенно прекращать любые поставки сырья, считает Марков.

Такой эффект холодного душа отрезвит Запад и на время отобьет желание принимать подобные решения, заключил спикер.

Экономика Санкции контрсанкции Авиация
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Хаймарсы» будут сметены «Торнадо»

Артур Зархи
Артур Зархи

Робот человеку друг. Или сервис

Александр Дудник
Александр Дудник

Герой романа — умный дом

Андрей Житинкин
Андрей Житинкин

Так притягательны Владимира огни

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нет любви сильнее

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На пороге большой зимы

Роман Бабанов
Роман Бабанов

Нужны свои процессоры

Все мнения
О проекте