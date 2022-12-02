Крах авиации: сколько продержатся компании Запада без российского титана

Фото: Unsplash

Международные компании, которые занимаются производством авиасудов, в ближайшие месяцы гарантированно остановят производство в связи с дефицитом российского титана. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил политолог и общественный деятель Сергей Марков, комментируя новость о планах Airbus полностью отказаться от титана из России.

По мнению эксперта, намерения компании вполне реалистичны, поскольку они даже обозначили конкретные сроки, когда прекратят принимать российское сырье:

— Этот срок — около четырех месяцев. За этот период они израсходуют запасы, и спустя около пяти месяцев в зарубежной авиаиндустрии возникнет самый настоящий коллапс, так как найти в нынешних условиях страну — поставщика титана очень тяжело. Я не знаю ни одной другой страны, кроме России, которая бы в больших объемах занималась производством металла.

По словам специалиста, российские металлургические компании лидируют по уровню поставок титана на мировой рынок:

— Нашу продукцию экспортируют в 50 стран мира. У нас более 500 заказчиков. Теперь, когда Запад пытается себе же отрезать сук, на котором сидит его авиаотрасль, можно сделать вывод и начать действовать более решительно. Россия ведь поставляет в том числе алюминий, сталь и железо в США и Европу. Следовательно, стоит подумать о молниеносном экономическом ударе при очередных заявлениях о том, что та или иная западная компания собирается отказаться от российского импорта.

В таких случаях нужно мгновенно прекращать любые поставки сырья, считает Марков.

Такой эффект холодного душа отрезвит Запад и на время отобьет желание принимать подобные решения, заключил спикер.