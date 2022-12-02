Астрологи пояснили, как нельзя украшать дом к Новому году

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Астрологи рассказали, какие цвета нужно использовать при украшении дома в новогоднюю ночь, а от каких лучше отказаться.

Символом 2023 года является Кролик — мудрое и ласковое животное, олицетворяющее доброту и уют, поэтому стоит отказаться от агрессивных цветов. Не стоит использовать красный цвет. Стоит сделать выбор в пользу нежно-розового, голубого, всех оттенков синего. Также подойдут украшения зеленого, серебристого и золотого оттенков.

Еще один удачный тренд — натуральные украшения: цветы и композиции из шишек и еловых ветвей. А вот животные принты кролика напугают: лучше отказаться от леопардовых пледов.

Зато стоит запастись статуэтками кролика — это должно принести удачу в наступающем году, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

До этого эксперты рассказали, как выбрать живую ель для новогодних праздников.