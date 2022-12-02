Путин и Лукашенко обсудили по телефону двустороннее сотрудничество

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин провел переговоры по телефону со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщили в пресс-службе Кремля.

— Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая проблематику дальнейшего развития связей в научной и образовательной сферах, — говорится в сообщении.

Также главы государств договорились продолжить переговоры по вопросам двустороннего сотрудничества, говорится в Telegram-канале Кремля.

В последний раз российский и белорусский президенты обсуждали вопросы взаимоотношения стран в формате телефонного разговора, который состоялся 9 ноября. Тогда главы государств рассмотрели вопросы относительно прошедшего заседания ОДКБ, отношения между Россией и Белоруссией, в том числе сотрудничество государств в отрасли торговли и экономики.