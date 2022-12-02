Лжеполицейский украл у столичной пенсионерки 200 тысяч рублей

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Беловежская улица Карта всех событий

Мошенник, представившийся сотрудником полиции, вынудил пожилую жительницу столицы отдать ему 200 тысяч рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в пятницу, 2 декабря.

По словам представителя ведомства, аферист действовал по давно известной схеме. Он позвонил 83-летней пенсионерке, которая проживает на Беловежской улице, и представился сотрудником полиции. Злоумышленник сообщил, что внучка женщины стала виновницей ДТП и, чтобы уберечь родственницу от уголовной ответственности, москвичке надо передать его помощнику 200 тысяч рублей.

Испугавшись, женщина собрала деньги и отдала их прибывшему к дому водителю такси, с которым договорился мошенник. Позже пенсионерка позвонила родственникам и, узнав, что ее обманули, обратилась в полицию.

Вскоре злоумышленника задержали на Минской улице. Им оказался 23-летний житель Рязанской области. Именно ему ничего не подозревающий таксист передал деньги от пенсионерки. На момент поимки молодой человек успел потратить их.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Похожая история произошла в Дмитрове, где сотрудники полиции задержали женщину, причастную к серии подобных преступлений. На ее счету четыре обманутых пенсионера, а общий ущерб составил два миллиона рублей.