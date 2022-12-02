В Москве разработают рекомендации по решениям доступной среды

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

В конце ноября в столичном центре «Благосфера» состоялась ежегодная конференция Москомархитектуры «Комфортный город», целью которой является выявление актуальных проблем и тенденций в градостроительной сфере. Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщили в пресс-службе Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы.

— Сейчас мы приняли решение начать работу над рекомендациями по стандартам, посвященным комплексным решениям для повышения доступности городской среды и инклюзии. Безусловно, во многих принятых ранее стандартах есть отсылки к этой теме и кажется, на первый взгляд, что сделано очень много. Но сейчас перед нами стоит задача — собрать все наработки, собрать все комментарии, поступившие за последние годы, актуализировать базу и разработать свод адаптивных градостроительных и архитектурных решений на годы вперед, — рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Как уточняется, выявленные на конференции рекомендации будут направлены на дополнение и систематизацию стандартов и нормативов проектирования доступной среды. Темой мероприятия этого года, как уточняется, стала «Культура доступности». В ходе нее участники провели обсуждение по актуальным градостроительным возможностям и решениям по доступной среде, способствующим повышению инклюзии. В общей сложности в событии участвовали свыше 350 человек.

Накануне стало известно, что в столице 6 декабря пройдет X Научно-практическая конференция «Единство в различиях: система реализации национальной политики 3.0». Во время нее пройдет обсуждение вопросов развития системы национальной политики в Москве на основе проведенных тематических встреч и анализа реализации национальной политики в новых условиях 2022 года.