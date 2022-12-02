Депутат Мособлдумы пояснил, что нужно для участия в соцгазификации

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В Московской области, как и по всей стране, реализуется президентская программа «Социальная газификация». О том, что потребуется для того, чтобы стать участником этой программы, рассказал член Комитета по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Мособлдумы Михаил Раев.

Он пояснил, что для участия в программе необходимо иметь на руках два документа: это свидетельства о собственности на дом и о собственности на землю. Важное условие — земля должна быть в категории ИЖС.

Он напомнил, что по программе газ бесплатно доводится до границы участка. Газификация жилья потребует дополнительных вложений.

По словам Раева, сумма зависит от длины трубы — чем ближе дом к границе участка, тем меньше затрат, передает «Радио 1».

До этого глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в России есть возможности производить все необходимые составляющие для газификации страны.