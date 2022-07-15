Мантуров заявил, что РФ способна самостоятельно производить оборудование для газификации

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В Российской Федерации есть возможности производить все необходимые составляющие для газификации страны. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

— Россия сможет самостоятельно создать все оборудование для газификации страны, — цитирует его ТАСС.

Мантуров 5 июля заявил, что ситуация с ценами на автомобили в РФ стабилизируется, предпосылок к резким скачкам цен нет, наоборот, стоимость будет постепенно снижаться в течение года. Он отметил, что компании будут вынуждены адаптироваться к запросам рынка, однако для того, чтобы все изменения происходили мягче, Минпромторг пошел на меры поддержки спроса. Так министр ответил на вопрос, ждать ли постепенного небольшого снижения цен на автомобили в течение года.

Глава Минпромторга также рассказал, что санкционные меры доставили российской стороне некоторые неудобства, однако еще больше они ударили по Западу. Процесс «отрезвления» западных партнеров от их же ограничений уже был запущен.