Мантуров: Процесс отрезвления Запада от их же санкций уже начался

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Санкционные меры доставили российской стороне некоторые неудобства, однако еще больше они ударили по Западу. Процесс «отрезвления» западных партнеров от их же ограничений уже был запущен. Об этом во вторник, 5 июля, заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

— Санкции, разрушение логистических цепочек и откровенный саботаж иностранных логистических компаний и правительств, конечно, доставили нам неудобства, но чуть ли не в большей степени ударили по «авторам», — сказал министр.

Он также выразил сожаление по поводу того, что санкции коснулись поставщиков импортной промышленной продукции, с которыми Россия налаживала связи на протяжении долгого времени, передает РИА Новости.

До этого Мантуров заявил, что ситуация с ценами на автомобили в РФ стабилизируется, предпосылок к резким скачкам цен нет, наоборот, стоимость будут постепенно снижаться в течение года. Он заметил, что компании будут вынуждены адаптироваться к запросам рынка, однако для того, чтобы все изменения происходили мягче, Минпромторг пошел на меры поддержки спроса. Так министр ответил на вопрос, ждать ли постепенного небольшого снижения цен на автомобили в течение года.