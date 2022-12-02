Тарасов потерял голос во время матча в Краснодаре

Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Недавно футболист Дмитрий Тарасов и рэпер T-Killah отправились вместе с женами в Краснодар на матч ФК «Родина-медиа», в котором они занимаются. После этого пара планировала отдохнуть в кругу друзей, но этого сделать не удалось.

На следующий день соцсети Тарасова начала вести его жена.

— Буду сегодня отвечать за мужа, потому что он не разговаривает, — сказала она и показала, что футболист лежит под капельницей.

По словам самого Тарасова, он перенервничал во время игры, после чего пропал голос. В социальных сетях супруги организовали сессию «Вопрос-ответ», в ходе которой у них спросили, не боятся ли они сдавать кровь. Костенко в ответ на это призвала внимательнее относиться к своему здоровью.

Недавно Костенко возмутилась посыпавшимися на нее обвинениями в социальных сетях. По ее словам, фанаты начали ей отправлять снимки похожих на нее обнаженных девушек с сайтов для взрослых, обвиняя в изменах мужу и эскорте. Шквал хейта начался после комментария одной знаменитости, однако девушка не стала называть ее имени.